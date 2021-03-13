Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.



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