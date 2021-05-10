Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet şantiye alanı 3 yıl süre ile ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

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