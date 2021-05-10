Son Güncelleme:
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet şantiye alanı 3 yıl süre ile ihaleyle kiraya verilecek
Adana Büyükşehir Belediyesi 2 adet şantiye alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 36. maddesi uyarınca KapalıTeklif Usulü ile üç yıl süreyle kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara