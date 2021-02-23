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Ekonomi
Haber Giriş: 23.02.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
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Adalet Bakanlığı sınavla sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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