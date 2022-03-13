Açma-kapama ücreti kalkıyor

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TÜKETİCİYİ koruma yasa teklifi görüşmeleri, vatandaşı ilgilendiren farklı alanlarda düzenleme hazırlığı yapıldığını ortaya çıkardı. Özelikle elektrik, doğalgaz, telefon, internet hizmetlerinde açma-kapama bedellerinin alınmaması için çalışma yapılıyor. Muhalefet partileri bunun hayata geçirilmesi için önerge verdi, ilgili bakanlıklar ise uygulamaya son verileceğini duyurdu.

KULLANILMAYAN TELEFON

TBMM Sanayi Komisyonu’nda Tüketiciyi Koruma Yasası’nda değişiklik yapan teklifin görüşmeleri sırasında, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, önergelerle kapsamın daha da genişletilmesini isteyerek, yeni taleplerde bulundu.

CHP milletvekilleri, kullanılmayan telefon hatlarının 7 yıl bekledikten sonra iptal edilmesi yerine, bu sürenin kısaltılması gerektiğini dile getirdi. Bu sürenin uzun olmasının kaçak kullanım veya klonlama gibi sorunları beraberinde getirdiği ifade edildi. Komisyona, bu sürenin kısaltılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı bilgisi verildi. Ulaştırma Bakanlığı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile çalıştığı, bu sürenin kısaltılacağı dile getirilirken, AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, “O çalışma sürüyor. Yenilenmiş ürün bilgisi sistemi kuruluyor. Çalıntı veya klonlama sorununun çözümü sağlanacak. 7 yıllık süre de 2 veya 3 yıla düşürülecek” bilgisini paylaştı.

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DÜZENLEME YAPILIYOR

Toplantıda ayrıca, muhalefet parti milletvekilleri, “Elektrik, doğalgaz, su, telefon ve GSM şirketleriyle internet sağlayıcı şirketler dahil bu ve benzeri hizmetleri sağlayan şirketler açma-kapama bedeli altında bir ücret talep edemez” şeklinde önerge verdiler. Önerge kabul edilmezken, toplantıya katılan ilgili bakanlık bürokratları, komisyon üyelerine, bu konuda ayrı bir düzenleme yapıldığı bilgisi paylaştı. Vatandaşı yakından ilgilendiren, “açma-kapama ücretleri’ konusunda belediyeler, elektrik idaresi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca çalışma yapıldığı belirtildi. Bu çalışmaya göre, elektrik, doğalgaz, internet, cep telefonları ve sabit telefonlarda servis hizmeti gerektirmeyen tüm işlemlerden açma-kapama ücreti alınmayacak. Yetkililer, “Yapılan çalışmaya göre, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani işlem dijital ortamda yapılabiliyorsa, bunun için açma-kapama ücreti alınmayacak. Buna ilişkin çalışma tamamlanmak üzere” dediler.

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HER AŞAMADA ÜCRET VAR

Verilen bilgiye göre, halen vatandaştan, fatura ödenmediği için doğalgaz açma-kapama bedeli olarak 36 lira, GSM operatörleri için 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Ayrıca, elektrikte açma kapama bedeli alçak gerilim hattı bulunan haneler için 37 lira, orta gerilim hattı bulunan haneler için ise 189 lira olarak uygulanıyor.