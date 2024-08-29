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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ağustos ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 271 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 772 lira hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 962 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

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Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 57,99 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 77,66'yı buldu.

ÇAYIN FİYATI YÜZDE 10,87 ARTTI

Araştırmaya göre, ağustos ayında süt ve peynir fiyatları sabit kalırken, yoğurt fiyatlarında yüzde 1,83 artış gözlemlendi.

Dana eti yüzde 1,44, kuzu eti yüzde 2,95 zamlandı. Tavuk etinin fiyatı yüzde 7, yumurtanın fiyatı ise yüzde 12,69 arttı.

Yaz sebzelerinden domates, biber, salatalık ve taneli sebzelerden fasulyenin fiyatı geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 29,56 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 60,83 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi bir artış görülmezken, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 4,49 arttı.

Geçen ay kilogram fiyatı yüzde 9 oranında artan çay, ağustosta da yüzde 10,87 zamlandı. Çayın fiyatı, son iki ayda toplam yüzde 19,87 artmış oldu.

Şeker, reçel ve pekmez fiyatlarında kısmi artış görülürken, balın kilogram fiyatı ortalama yüzce 6,69 yükseldi. Tuz ve salçanın fiyatı bu ay sabit kaldı.