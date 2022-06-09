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Açılışta Ukraynalı mankenler vardı! Milyonlarca dolarla kaçtı

#Dolandırıcı#Mücevher#Pırlanta
Açılışta Ukraynalı mankenler vardı Milyonlarca dolarla kaçtı

Türkiye’de 5 ilde şubesi bulunan mücevher firmasının binlerce vatandaşı dolandırıp, kayıplara karıştığı iddia edildi. Şirketin Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı.

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Türkiye’de 2021 yılında açılan ve Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 100 bin kişinin mağdur edildi. Şirketin şubeleri de teker teker kapanmaya başladı. Şirkete yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bazı vatandaşlar sosyal medyadan, bazıları ise şikâyet kabul edilen internet sitelerinden mağduriyetlerini ifade etti. Şirketin Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı.

Açılışta Ukraynalı mankenler vardı Milyonlarca dolarla kaçtı

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"BAYRAMDAN SONRA AÇILMADI"

Cancri Jewellery İzmit şubesinde çalışan Said Alsallah, "Ocak başında mağazanın açılışı oldu. Çalışma sistemi şu şekilde; 'Gel benden altın, pırlanta al. Ne alırsan al. Almış olduğun ürünleri ben sana bir sene içinde ödeyeyim'. Altın, pırlanta ne alıyorsun gidiyorsun, mağazadan çıkınca paranı yatıyorlar. Olay bu. Nereden kazandıklarını bilmiyorum. Mağazanın asıl sahibini görmedik. Yönetimlerini birkaç kez gördük. İstanbul mağazasında son zamanlarda kargaşa yaşandı. Mağazaları kapatma kararı aldılar. Bayramdan sonra açılacak dediler, bayramdan sonra da açılış olmadı" dedi.

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"AÇILIŞTA MÜZİKLER ÇALDI"

Açılış gününün çok şaşalı geçtiğini ifade eden Alsallah, "Açılışta canlı müzikler, balonlar vardı. Yöneticiler ordaydı. Türkiye yasasına göre açılmış bir şirket. Evraklar Türkiye yasalarına göre. Pırlanta ürünlerinde sertifikalar mevcuttu. Verirken zaten sertifika ile veriyorduk. Altın ürünlerinde zaten sertifika yoktu ama altınlar gerçekti" diye konuştu.

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#Dolandırıcı#Mücevher#Pırlanta

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