Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır yaptı: ARF Süper Bilgisayar tanıtıldı

Haberin Devamı

MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesi’nin açılışı, dün Ankara’da yapıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesiyle Türkiye’nin bilimsel araştırma yetkinliklerine yeni bir boyut kazandırdıklarını belirtti. Kacır, “Veri merkezi ve ARF kümesi yatırımımızla ülkemizin gelişimi ve kalkınması için kritik öneme sahip yüksek başarımlı hesaplama altyapısını özel sektör, kamu ve akademimizin çalışmalarına tahsis ediyoruz. 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesiyle dünyanın en kuvvetli 313’ncü süper bilgisayarı olan ARF ile ülkemiz bazı önemli yeteneklere de sahip oluyor. Çözme şansımız bulunmayan problemleri çözülebilir hale getirerek, bizim için erişilemez olan araştırma alanlarını ve teknolojilerini ulaşılabilir hale getireceğiz” dedi.

Haberin Devamı

192 PROJE DESTEKLENDİ

Kacır konuşmasında şunları kaydetti: 2003’te Türkiye Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA’yı kurarak özel sektör, kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı hesaplama (HPC) kapasitemizi oluşturmaya başladık. Araştırmacılarımızın uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında daha güçlü bir konuma gelmesine sağladık.

11 MİLYON DOLARI AŞTI

80 bin işlemci çekirdeği, 216 adet GPU ve 14 petebayt depolama alanı ile 6 binden fazla kayıtlı kullanıcıya ücretsiz hizmet veren bu altyapıyla bugüne kadar 192 araştırma projesini destekledik. Bin 500’ün üzerinde SCI (Science Citation Index) yayınını, 300’e yakın yüksek lisans ve doktora tezini akademiye kazandırdık. 2019 yılında katıldığımız EuroHPC Ortak Girişimi ile de Avrupa genelinde kurulan yüksek başarımlı hesaplama altyapılarını araştırmacılarımızın hizmetine sunduk. Yüksek Başarımlı Hesaplama Ulusal Yetkinlik Merkezi’nin (NCC Türkiye) ülkemizde kurulmasını sağladık. Orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayarın toplam kapasitesine eşdeğer ve dünyanın en büyük sekizinci süper bilgisayarı olan MareNostrum 5’i araştırmacılarımızın erişimine açtık.

Haberin Devamı

MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesiyle ülkemizin bilimsel araştırma yetkinliklerine yeni bir boyut kazandırıyoruz. Maliyeti 11 milyon doları aşan veri merkezi ve ARF kümesi yatırımımızla ülkemizin gelişimi ve kalkınması için kritik öneme sahip yüksek başarımlı hesaplama altyapısını özel sektör, kamu ve akademimizin çalışmalarına tahsis ediyoruz. ARF ile ülkemiz bazı önemli yeteneklere de sahip oluyor.”

NELER YAPACAK

-Bakan Kacır, yeni merkezin neler yapacağını ise şöyle anlattı: “Birincisi, daha öncesinde çözme yeteneğimizin olduğu ancak çok zaman alan problemlerin daha yüksek hızla çözülmesini sağlayarak, bizim için ‘olağan/sıradan hesaplamalar’ seviyesine indirgenmesi. İkincisi ve daha önemlisi ise; daha önce çözme şansımız bulunmayan problemleri çözülebilir hale getirerek, bizim için erişilemez olan araştırma alanlarını ve teknolojilerini ulaşılabilir hale getireceğiz. Ayrıca, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ARF sayesinde mümkün olacak.”