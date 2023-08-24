Açıklanmasına saatler kaldı... Gözler Merkez Bankası'nda

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Merkez Bankası yeni faiz kararını vermek için bugün saat 14:00'da duyuru yayımlayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 8'inci kararını açıklayacak.

Merkez bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırmış ve yüzde 17,5'e yükseltmişti.

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Enflasyonist sorunların önüne geçebilmek için kararlar alan Merkez Bankası'ndan 150-250 baz puan aralığında faiz artırması bekleniyor.

Merkez Bankası, dezenflasyon süreci görülene kadar parasal sıkılaştırmada kararlı olduğunu da vurgulamıştı.