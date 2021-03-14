‘Açıklanan reformların zamanlaması çok iyi’

Mobius, koronavirüs salgınının oluşturduğu kriz ortamının fırsata dönüştürülebileceğine işaret etti. Mobius, “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden, reform yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞARILI OLACAKTIR

Küresel ekonomide 2021 yılında beklenen canlanmanın ve artan likiditenin Türkiye’de olumlu yansımalarının olacağına işaret eden Mobius, “Tabii ki, para biriminin istikrara kavuşması ve ABD doları karşısında daha güçlü bir Türk Lirası görmemiz şartıyla, Türkiye eşit derecede başarılı olacaktır. Bu yılın başlarında Türk Lirası ABD doları karşısında güçlendi, ancak şimdi zayıfladı. Umarım istikrar kazanır ve bu da Türkiye için iyi olur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2021 yılındaki ekonomik görünümünün yatırımcılar için fırsatlar sunduğuna işaret eden Mobius, “Türkiye’de iyi fırsatların olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Gördüğümüzü beğeniyoruz, bu yüzden yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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