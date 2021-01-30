Açık kaynak SEBA teknolojisi Türkiye’de

Erişim şebekesinde yüksek hızların deneyimlendiği, sanallaştırma üzerine kurgulanan ve açık kaynak platformunda geliştirilen SEBA’nın, dışa bağımlılığı azaltması ve yerli üretime ivme kazandırması hedefleniyor.

TASARRUF SAĞLAYACAK

SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile Telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor. ONF çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, Türk Telekom bünyesinde Netsia ve Argela ekiplerinin geliştirmeleri ile dünyada ilk kez canlı müşteri ile sahada deneyimlendi.

SÜRE KISALACAK

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama innovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. SEBA sayesinde, son kullanıcılara yeni servis sağlama süresi kısalacak” derken Argela CEO’su Bülent Kaytaz ise “ONF’in açık kaynak projelerine mimari, kodlama, test gibi alanlarda destek veriyor ve açık katılımlı çalışmalara da liderlik ediyoruz. En yeni teknolojilerin uygulandığı ve abonelere 10 gigabite kadar hızlarla hizmet verebilecek olan SEBA’yı ONF’nin ortaya koyduğu örnek platform mimarisi üzerine iştirakimiz Netsia ile birlikte geliştiriyor ve ürünleştiriyoruz” diye konuştu.

SEBA NEDİR?

Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi anlamına gelen SEBA; evlerimizde, binamızda, sokağımızda ve mahallemizde bulunan internet dağıtım cihazlarının yerli yazılımlarla akıllılaştırılması ve uzaktan yönetilmesine imkân vererek kaynak tasarrufu ve daha iyi bir yönetim sağlayan teknoloji sistemi olarak tanımlanıyor.