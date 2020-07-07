Açığa satış tuşuna basmadan işlem yaptılar, yakalandılar; 6 yabancı kuruluş ‘tuş’ oldu

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay açığa satış yasağı tedbiri uygulanacağını duyurdu. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi’nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı. Borsa’da gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz’da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz’dan başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

SERT SATIŞ YAPTILAR

Borsa İstanbul’un açığa satış yasağı getirdiği yabancı kuruluşların özellikle 1 Temmuz’da bazı BIST-30 hisselerinde yoğun satış yaptığı gözlendi. Özellikle banka hisselerine yönelen yabancı kuruluşların açığa satış yaparak hisse fiyatlarını düşürmeyi hedeflediği bunu yaparken de kural olarak getirilen ‘açığa satış tuşuna basmadıkları’ tespit edildi. Açığa satışlarını perdeleyen yabancı kuruluşların ellerinde olmayan hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp düşük fiyattan yerine koyup, bu sayede de yüksek kârlar elde etmeyi planladıkları ileri sürülüyor.

AÇIĞA SATIŞ TEDBİRİ UYGULANACAK YABANCI KURULUŞLAR

Açığa satış nedir?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini almadan satmak anlamına gelir. Hisse senedini o anki fiyattan satar daha sonra düşük fiyattan alıp yerine koymayı hedeflersiniz. Aradaki fark karınızdır.