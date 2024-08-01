Acı görüntü... 18.5 saatte söndürüldü

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İZMİR Urla’ya bağlı Yağcılar Mahallesi’nde ormanda önceki gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Havanın kararması ile 2 gece görüşü özelliği olan helikopter ile havadan da müdahale devam etti. Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Papaz Koyu’nda bulunan 29 karavan ise çekildi. Koyda çadır kuranlar ise Sahil Güvenlik botları ile bölgeden uzaklaştırıldı. Yangın, 18.5 saat sonra dün 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye giden İzmir Valisi Süleyman Elban, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu. Yangının, mangal kömürü üretim yerinde çıktığını ifade eden Vali Elban, “Burada çıkan yangın, bugün ilimizde 5’inci yangın. Maalesef aynı anda birçok bölgede yangın çıkınca ekiplerimiz bölünmek durumunda kalıyor. Bir mangal kömürü üretim tesisinde başladı. Savcılık talimatı ile işletme sahibi gözaltına alındı. 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile müdahale edildi. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok” dedi.

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BİTMEYEN MESAİ

- İzmir’in Urla ilçesi Çeşmealtı mevkisindeki ormanda da dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 117 iş makinesi, 9 TOMA ile karadan, 5 uçak ve 12 helikopterle havadan müdahale gece boyunca sürdü. 455 ev ve iş yerindeki 1630 kişi tahliye edildi. Yangına bir evdeki kaynak çalışmasından otluk alana sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı. İzmir Valisi Elban gece saatlerinde “Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Enerjisi bir miktar düşürüldü” dedi. Çeşme’de ise makilik alanda, dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.