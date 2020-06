Acenteye ‘pasaport’ cezası

Üç gecelik tatil turu 17-20 Haziran 2016 olarak planlandı. Can Ailesi, Ankara’da bulunan SCT Ankara Tur. Org. isimli acente ile temasa geçti. Acente personeli, Can çifti ile 2 çocuklarına ait pasaportları talep etti. Pasaportlar acente personeline verildi. Tatile çıkmaya 2 gün kala, toplam 5 bilet Can ailesine ulaştırıldı. Can ailesi, 9 aylık bebekleri Defne Deva için pasaport çıkarılmasına ilişkin bir girişimde bulunmazken acente görevlisi de herhangi bir uyarıda bulunmadı.

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanına tam zamanında varan aile, tura katılacak diğer 2 aile ile buluştu. Uçağın kalkış zamanı yaklaştı, pasaport kontrolü için sıraya girdiler. Havayolu çalışanı, 9 aylık Defne Deva’nın da pasaportunun olması gerektiğini, aksi halde bebeğin uçamayacağı kaydetti. Can çifti hemen, temasta oldukları acente personelini aradı. Anne Can, bebeğin pasaportu olmadığı için uçuşa izin verilmediğini söyledi. Acente çalışanının yanıtı ise “Eyvah, bebek Defne Deva için pasaport gerekli olduğunu atlamışım” oldu. Bu sözleri, telefonun hoparlör sistemi açık olduğu için, tatile katılan diğer iki ailenin üyeleri de duydu. Can Ailesi, uçağa binemedikleri için Ankara’ya döndü.

PARA FAİZİ İLE İADE EDİLECEK

Nurgül Arlan Can, konuyu Aralık 2016’da yargıya taşıdı. SCT Ankara Tur ile İstanbul merkezli tur şirketine karşı Ankara 12. Tüketici Mahkemesi’nde tazminat davası açıldı. Davalı firmalar, “Pasaport çıkarılması şirketin sorumluluğu altında değil. Kendi kusurları sonucu bebeğe pasaport çıkarmadılar” yönünde savunma yaptı. Yapılan yargılama sonrası Can çiftinin ödediği 5 bin 230 TL’nin, yasal faizi ile ödenmesine karar verildi. Hem davalı şirketler hem Nurgül Arslan Can, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Yerel mahkemenin verdiği karar böylece kesinleşti.