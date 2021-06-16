AB’yle gündem gümrük birliği

Türkiye'nin son dönemde Avrupa Birliği’nden en önemli beklentileri arasında yer alan gümrük birliğinin güncellenmesine ilişkin temaslar, 24-25 Haziran’da Brüksel’de yapılacak zirve öncesinde giderek yoğunlaşıyor. Bu doğrultuda atılacak adımlara ilişkin teknik düzeydeki çalışmalar devam ederken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni’yle ele aldı. Gümrük birliği güncellemesine ilişkin müzakerelere başlamak için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nin yetkilendirmesini bekleyen AB Komisyonu’nun olumlu yaklaşmasını umduğunu belirten Muş, “Gümrük birliğinin güncellenmesi, ekonomik olarak her iki tarafın yararına. Burada herkes mutabık” dedi.

‘OLUMLU HAVA VAR’

İmzalanmasının üzerinden oldukça uzun zaman geçen gümrük birliğinin uygulanmasına yönelik aksaklıklar ve problemler olduğunun altını çizen Muş, “Bu AB tarafından da kabul ediliyor. Biz 24-25 Haziran’da yapılacak olan AB Zirvesi’nde Konsey’den bu aşamada bir karar çıkmasını beklediğimizi onlara ifade ettik. Komisyon’un olumlu yaklaşmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu konuya yönelik diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirten Bakan Muş, “Biz burada olumlu bir hava gördük” dedi.

İKİ TARAFA DA YARAR

Görüşmelerine ilişkin basın toplantısında konuşan Muş, temaslarında AB ile Türkiye’nin stratejik işbirliğinin önemi ve ilişkilerde pozitif gündem oluşturulmasının her iki tarafın da çıkarına olduğu hususunda bir mutabakat olduğunu gözlemlediklerini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda güçlü bir kararlılık olduğunu söyledi. Gümrük birliği, Brüksel ile Ankara arasındaki pozitif gündemin önemli unsurlarından biri. Sorun ise 21. yüzyılın ticari ve ekonomik koşullarına uygun olmaması. Muş, “Gümrük birliği güncellenmesine dönük süreç, Türkiye ile AB’nin ticari ve ekonomik alandaki ilişkilerini daha da ileriye taşıyarak iki taraf için de ekonomik yararlar sunacaktır” diye konuştu.

AB’NİN ÖNCELİĞİ

Gümrük birliğinin güncellenmesi konusundaki teknik görüşmeler yoğun şekilde sürse de üye ülkelerden henüz yetkilendirme konusunda yeşil ışık yakılması aşamasına gelinmedi. AB kanadı her şeyden önce gümrük birliğinin mevcut halinin uygulanmasında yaşanan mevcut zorlukların ele alınmasını istiyor. Zirvede, bu doğrultudaki teknik çalışmaların başladığının not edilmesinin ötesine geçilmemesi ihtimali var. Dombrovskis de Muş ile görüşmesi konusundaki sosyal medya mesajında bir sonraki Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantısının gümrük birliğinin etkili uygulanmasında ilerleme sağlamak açısından iyi bir fırsat oluşturacağına vurgu yaptı.

TÜRKİYE LEHİNE ADIMLAR

Muş’un AB’ye ilettiği mesajlar arasında, küresel tedarik ve değer zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından Türkiye’nin önemi, Komisyon’un çelik ithalatında uyguladığı korunma önlemi konusunda Türkiye lehine adımlar atılması gerekliliği, AB Yeşil Mutabakatı konusunda yakın bir işbirliği geliştirilmesinin önemi ve yakında açıklanması beklenen sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türkiye-AB ticaretine zarar vermemesi için yakın çalışılması gerektiği de yer aldı.

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