AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Wiewiorowski, çeşitli AB ülkelerinin Kovid-19 salgını karşısında kamu sağlığını korumak için farklı mobil uygulamalar geliştirmekte olduklarını açıkladı.

Dijital teknolojideki gelişim sayesinde insanlar ve davranışları hakkında önemli verilerin işlenebildiğini hatırlatan Wiewiorowski, büyük verilerin ciddi sorumluluk gerektirdiğini belirtti.



Wiewiorowski, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mevcut bütün araçların kullanılması gerektiğine işaret etti.



Kişisel verilerin insanlığa hizmet edecek biçimde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Wiewiorowski, AB çapında ortak bir Kovid-19 mobil uygulaması oluşturulması çağrısında bulundu.



Wiewiorowski, söz konusu uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli biçimde de yapılabileceğini kaydetti.