AB'ye fındık ihracatında sevindiren gelişme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası Duruşmada kendini böyle savunduMurat Övüç’ün oğluna hapis cezası! Duruşmada kendini böyle savundu#Murat Övüç
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

AB'ye fındık ihracatında sevindiren gelişme

#Fındık#İhracat#Avrupa Birliği (AB)
ABye fındık ihracatında sevindiren gelişme

Avrupa Birliği (AB), Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdi. İhracatçı ve üreticileri sevindiren kararı değerlendiren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, “Türk fındığında zorunlu aflatoksin kontrollerinin kaldırılması başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısıdır. İnşallah bundan sonra dikkatle bu mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz” dedi.

Haberin Devamı

AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu. AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, “Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı” ifadelerine yer verildi. Karar hem ihracatçı hem de üretici cephesinde sevinçle karşılandı.

ABye fındık ihracatında sevindiren gelişme

'AFLATOKSİN DERDİ BİTTİ' GÖZÜYLE BAKMAMAMIZ LAZIM’

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türk fındığında aflatoksin kontrollerinin 2002 yılında uygulanmaya başladığını söyledi. O yıllarda fındık rekoltesindeki fazlalık ve Avrupa’nın kendi fındığını daha değerli kılması için Türk fındığı üzerindeki aflatoksin konusunu çok önemsediklerine dikkat çeken Şenocak, “Bu gelişme çok önemli bir gelişme. Türk fındığında zorunlu aflatoksin kontrollerinin kaldırılması başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısıdır. İnşallah bundan sonra bunu önemle, dikkatle, hep birlikte bu mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz. Ancak bu konuya; ‘mecburi kontroller sona erdi, aflatoksin derdi bitti’ gözüyle bakmamamız lazım. Gümrük kapılarında kontrol yapılmıyor ama alıcı o ürünün kontrollerini yapıyor. Eğer tekrar çoğalmaya başlarsa o ürün tekrar geriye gelecektir. Bu olumlu bir gelişmedir ama hep birlikte bunu önemseyerek bu işi gevşetmeden devam etmemizde fayda var” diye konuştu.

ABye fındık ihracatında sevindiren gelişme

Haberin Devamı

‘BUNDAN SONRA RASTGELE KONTROL OLACAK’

Fındıkta bundan sonra rastgele kontrol olacağı belirten Şenocak, “Eskiden aflatoksin kontrolleri başladığı günden bugüne kadar çok katı uygulandı. Ancak yavaş yavaş esnetildi. Örneğin; ilk zamanlarda Türkiye’den Avrupa Birliği’ne giden 100 TIR’ın 10 veya 20 tanesi zorunlu kontrol ediliyordu ve ilk başlangıçta sınır 4 ppb uygulanıyordu, daha sonra esnetilerek 10 ppb’ye çıkartılmıştı. Şimdi bu zorunlu kontroller Avrupa Birliği kararıyla kaldırıldı. Ancak zorunlu kontrol kalktı dediğimiz zaman fındıktaki aflatoksin kontrolü kaldırıldığı gözüyle bakmamak lazım. Hem Avrupalı alıcılar hem bizler aflatoksin kontrollerimizi devam ettiriyoruz. Bu karardan anlaşılacağı üzere; bundan sonra rastgele bir kontrol olacak. Biz, bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da çok ciddi bir şekilde sürdürmemiz lazım” dedi.

Fındığın nemi seven bir ürün olmadığını, hep toplanma hem de depolanma aşamasındaki kuralları uygulamaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Şenocak, fındıkların naylon çuvallarda muhafaza edilmemesi, kurutma aşamasında havalandırılması gerektiğini, sıhhi depolarda bekletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

ABye fındık ihracatında sevindiren gelişme

AKÇA: REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise kararın ardından Türk fındığının rekabet gücünün artacağını belirterek, “Aflatoksin adı altında, Türk fındığının Avrupa’ya ihracatında hem rekabeti engelleniyordu hem de Türk fındığına çok büyük engeller ortaya konuluyordu. AB'nin 17 Aralık 2021 tarihli resmi gazetesinde yayınlanan bir karar ile Türk fındığındaki aflatoksin uygulamasına son verildi. Bu Türk fındığı ihracatçısı, sanayicisi ve üreticisi için hakikaten önemli bir karar. Çünkü ihracatta çok büyük sıkıntı yaşadığımız bir konu bertaraf edilmiş oldu. Bununla birlikte rekabet gücümüz artacak ve ürünümüz daha fazla şekilde Avrupa ülkeleri ile buluşturulacak” ifadelerinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Otomobil fiyatları düşüyor İşte marka marka güncel listeOtomobil fiyatları düşüyor! İşte marka marka güncel listeHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklamasıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden kırmızı uyarı Bir bölge alarmda: Aşırı yağış geliyor... Okullar tatil edildiMeteoroloji'den kırmızı uyarı! Bir bölge alarmda: Aşırı yağış geliyor... Okullar tatil edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fındık#İhracat#Avrupa Birliği (AB)

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson