Aboneli rekor

Teknolojik gelişmelerin çılgın bir hızla ilerlediği telekomünikasyon sektöründe rekabet de kıyasıya sürüyor. Sektörün önemli oyuncularından Türk Telekom, önceki gün düzenlenen basın toplantısında abone sayısındaki mutlak hakimiyetini sürdürdüğünü, ürün çeşitliliğindeki artış ve iyileştirmeler sayesinde bu güçten faydalanarak gelir ve kârını da yükselteceğini ilan etti.

Pandemi etkisi ile geçen 2020’de 28.3 milyar TL gelir elde ettiğini açıklayan Türk Telekom yüzde 20’lik artış ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13.2 milyar TL’ye ulaşan şirket, FAVÖK marjını ise yüzde 46.8 olarak açıkladı. Son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 3.2 milyar TL net kârı elde ederken şirketin yatırım harcamaları da geçen yıla göre yüzde 36 artışla 6.7 milyar TL’ye yükseldi.

50 MİLYON ABONE

Türk Telekom’un davetlisi olarak gittiğimiz Sakarya Sapanca’da şirketin 2020 yılı performansı ve 2021 hedeflerini paylaşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, olağanüstü koşullar altında geçen 2020’de de insana değer vermek için çalıştıklarını belirtti ve, “Yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2.6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26.8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük” dedi.

7.7 MİLYAR TL YATIRIM

Ümit Önal, “2020’de iki kere yukarı yönlü revize ettiğimiz yılsonu hedeflerimizi aştık. 2021’de yine sabit genişbantın kendini göstereceği, mobilde ise normalleşme ile birlikte 2020’ye kıyasla daha iyi sonuçların destekleyeceği bir büyüme bekliyoruz. 2021 yılı için yaklaşık yüzde 14 gelir büyümesi, yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 7.7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz” diye konuştu.

‘SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ’

“Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz” diyen Ümit Önal, “Şirketimizin sağlam finansal duruşuna güveniyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yönetim kurulumuz, 2020’de uygulanan geçici temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtılamayan ve 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ine tekabül eden 601 milyon TL’nin geçmiş dönem kârlarından dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verdi. Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

İŞTİRAKLERDEN YÜZDE 56 BÜYÜME

2020’de iştiraklerin de gruba katkılarını net biçimde ortaya koyduklarına dikkat çeken Ümit Önal, “Grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışı gelirleri toplamı, 2020’de yıllık yüzde 56 büyüme kaydetti. İştiraklerimizin Türkiye için ‘değer üreten’ ve bu değerin karşılığını ülke ekonomisine yansıtan bir noktaya gelmesi bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

5G’YE ODAKLANDIK





5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımları ile hazır olduklarını vurgulayan Ümit Önal, “Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz” dedi.

TV PLATFORMU YENİLENECEK

2021’nin bir geçiş yılı olduğunu aktaran Ümit Önal, “Bunun ilkine TV platformumuzu yenilemekle başlayacağız. Platformumuz global bir servis sağlayıcı tarafından yönetilmekte. 2019’da platformu yenileme ihalesi yaptık. İlk fazını 2021’in ilk yarısının sonunda görecek şekilde bunu değiştiriyoruz. Bağımsız TV yayıncılığı var bunun ucunda. Gelirlerimizi çeşitlendirmek, TV alanında da sadece nicelik değil nitelik olarak da ilerlediğimiz bir yön” ifadelerini kullandı.