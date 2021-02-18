AB'nin ticaret politikası çevre, dijitalleşme ve DTÖ reformuna odaklanacak

AB Komisyonu, gelecek 10 yıla yönelik ticari stratejilerini içeren "Ticaret Politikası Değerlendirmesi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Buna göre, AB'nin ticaret politikası, yeşil ve dijital hedefler doğrultusunda ekonominin toparlanma ve dönüşümünü destekleyecek.

Çevre ve iklim dostu dönüşüm için "sorumlu ve sürdürülebilir" değer zincirleri kurulacak. Dijital dönüşüm ve hizmet ticareti teşvik edilecek. AB'nin ticari konulardaki düzenleyici rolü kuvvetlendirilecek. AB'nin komşu ve genişleme başta olmak üzere çevresindeki ülkelerle ortaklıkları derinleştirilecek. Ticaret anlaşmalarının bütün unsurlarıyla birlikte uygulanması güçlendirilecek. AB, işletmelerine adil bir ticaret ortamı sağlayacak. AB'nin ticari alanda çıkarlarını koruma kapasitesi artırılacak.

Sürdürülebilir ve daha adil ticaret için küresel kurallar güncellenecek. Bunun için AB Komisyonu, DTÖ reformuna öncelik verecek. Kurumun, sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmasına çalışılacak. DTÖ kurallarının kamu müdahalesinin ekonomilere olumsuz etkisini engelleyecek biçimde değiştirilmesine çabalanacak. Kurum üyelerinin önemli konularda yeni anlaşmalar müzakere etmelerinin kolaylaştırılmasına odaklanılacak. DTÖ uzlaşmazlık çözüm mekanizmasındaki mevcut tıkanmanın aşılması için tarafları bağlayıcı bir çözüm sağlanacak. DTÖ komitelerinin çalışma şekli geliştirilecek. Kurumun, üyelerin politikalarını daha etkili gözlemlemesi sağlanacak.

DTÖ reformu için yeni ABD yönetimi ile yakın temas kurulacak. ABD ile AB arasında ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı sorunların aşılması için çalışma yapılacak.

Çin ile daha adil ve kurallara dayalı ekonomik ilişki kurmaya öncelik verilecek. AB'nin Çin ile ticari ilişkilerinde haklarını korumasını sağlayacak mekanizmalar yer alacak.