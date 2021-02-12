AB'nin kurtarma fonu yasalaştı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), "Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı" adlı fonun yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AP Başkanı David Sassoli, AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.



Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Von der Leyen, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladıkları fonun "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar avroluk kurtarma paketinin en önemli unsur olduğunu, bunun salgından etkilenen işletmeleri ve istihdamı destekleyeceğini anlattı.



Kurtarma programının AB içinde dayanışma ve güven mesajı verdiğine işaret eden Von der Leyen, "Güçlerimizi birleştirmeliyiz çünkü hiçbir üye ülke bu krizin üstesinden tek başına gelemez." diye konuştu.



Kurtarma fonu kapsamında, AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarında kaynak toplayacağını ve bunu dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde Avrupa genelinde yatırıma dönüştüreceğini hatırlatan Von der Leyen bu aşamadan sonra, AB üyesi ülkelerin fonun kurulması için gereken öz kaynak kararını hızlı biçimde onaylaması gerektiğine dikkati çekti ve üye ülkelerin fondan yaralanmak üzere ulusal planlarını hazırlamalarının önemine işaret etti.

Von der Leyen, "Fonların ilk kısmının üye ülkelere yıl ortasında dağıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.