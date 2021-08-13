AB'nin ihracatı haziranda yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 188,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 29,6 yükselerek 173,5 milyar avroya çıktı. Böylece AB'de haziran ayında 14,8 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, haziranda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 yükselişle 209,9 milyar avro, ithalat da yüzde 28,2 artışla 191,8 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, haziranda yaklaşık 18,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,5 milyar avro ile ABD, 24,9 milyar avro ile Birleşik Krallık, 20 milyar avro ile Çin, 13,2 milyar avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile Rusya ve 6,7 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35,6 milyar avro ile Çin, 20 milyar avro ile ABD, 12,6 milyar avro ile Rusya, 12,4 milyar avro ile Birleşik Krallık, 11,3 milyar avro ile İsviçre ve 6,4 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

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