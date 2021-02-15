AB'nin ihracatı 2020'de yüzde 9,4 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde 2020'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 2 trilyon 131,4 milyar avroya, toplam ithalat da yüzde 10,8 gerileyerek 1 trilyon 897 milyar avroya indi. Avro Bölgesi'nin 2020 yılındaki ticaret fazlası 234,5 milyar avroyu buldu.

AB'nin 2020'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 1 trilyon 931,6 milyar avroya, ithalatı da yüzde 11,6 gerileyerek 1 trilyon 714,3 milyar avroya indi. Böylece AB, Ocak-Aralık 2020 döneminde 217,3 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 353 milyar avro ile ABD, 277,5 milyar avro ile Birleşik Krallık, 202,5 milyar avro ile Çin, 142,4 milyar avro ile İsviçre, 79 milyar avro ile Rusya, 69,9 milyar avro ile Türkiye ve 54,5 milyar avro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 383,5 milyar avro ile Çin, 202 milyar avro ile ABD, 167,2 milyar avro ile Birleşik Krallık, 108,6 milyar avro ile İsviçre, 95,2 milyar avro ile Rusya, 62,6 milyar avro ile Türkiye ve 54,9 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 181 milyar avro ve Rusya 16,2 milyar avro fazla, ABD 150,9 milyar avro, Birleşik Krallık 110,3 milyar avro, İsviçre 33,8 milyar avro ve Türkiye 7,3 milyar avro açık verdi. Türkiye ve AB arasındaki toplam ticaret hacmi 2020'de 132,5 milyar avro oldu.