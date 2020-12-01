ABD’ye İlk kadın hazine bakanı

Başkan seçilen Joseph R. Biden’ın dün yaptığı açıklama ile geçtiğimiz günlerde gündeme gelen gelişme de kesinleşti. Biden, eski Federal Rezerv Başkanı Janet Yellen’ın Steven Mnuchin’den boşalacak olan Hazine Bakanı olarak aday gösterdiğini ve diğer üst düzey ekonomik görevler için de adaylarını resmen açıkladığını duyurdu. Bu gelişme eğer onaylanırsa, Yellen Hazine Bakanlığı’nın başına gelen ilk kadın olacak.

Bunların yanı sıra Biden ayrıca Princeton Kamu ve Uluslararası İlişkiler Okulu Dekanı Cecilia Rouse’u Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ne (CEA) başkanlık etmek için aday olarak açıkladı. Başkan Yardımcısı görevini yürüttüğü dönemde Biden’ın Baş Ekonomist’i olan Jared Bernstein’ı ve Washington Eşitlikçi Büyüme Merkezi’nin kurucularından Heather Boushey’i CEA’nın diğer üyeleri olarak seçti.

Biden ayrıca, Liberal bir savunuculuk/politika grubu olan Amerikan İlerleme Merkezi’nin başkanı Neera Tanden’i Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin başına getirdi. Barack Obama’nın Başkanlık döneminin ve Obama Vakfı’nın eski üst düzey ekonomi danışmanlarından olan Wally Adeyemo’yu da Hazine Bakanı Yardımcısı olarak aday gösterdi.