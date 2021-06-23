ABD’ye iade edilirse 225 yılla yargılanacak

Davanın yargıcı Jill Parrish, Korkmaz’ın ABD’de yargılanması ve jüri tarafından suçlu bulunması durumunda ABD Ceza Kılavuzu ve diğer yasal etkenleri göz önünde bulundurarak verilecek cezayı belirleyecek.

133 MİLYON AKLANDI İDDİASI

Hakkında açılan kara para aklama davası sonrası Türkiye’den kaçan Korkmaz, 19 Haziran’da Avusturya’da yakalandı. Hakkında 28 Nisan’da tutuklama kararı çıkarıldığı anlaşılan Korkmaz’ın dün yayınlanan iddianameye göre Türkiye ve Lüksemburg’da kontrol ettiği banka hesapları aracılığıyla Amerikalı ortaklarının ABD hazinesini dolandırdığı ve 470 Milyon dolar kara paranın en az 133 milyon dolarlık bölümünü akladığı öne sürüldü. Sezgin Baran Korkmaz’ın, ABD’de tutuklu olan ortakları Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) 2011 - 2016 yılları arasında, ABD Maliyesi’ni sahte evrak düzenleyerek biyodizel üretimi için verilen devlet kredilerinden yararlanmak adına komplo kurdukları, Korkmaz’ın talimatıyla da bu paraların Türkiye’ye aktarılarak çeşitli satın almalarla aklandığı iddia ediliyor. Savcılık ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın, Kingston kardeşlerin yakalanmalarından bir süre önce, “sahte ve hileli iddialar ve vaatler yoluyla para ve mülk elde etmek ve onları dolandırmak” için bir plan başlattığını da iddia etti.

KARAR AVUSTURYA’NIN

Sezgin Baran Korkmaz’ın hakkında soruşturma yürütülen Türkiye’ye mi yoksa ABD’ye mi iade edileceği kararını ise Avusturya hükümeti verecek. ABD ile Avusturya arasında düzenlemeler yapılarak yenilenen ve 2005 yılında imzalanan suçluların iadesi anlaşmasının 6’ncı maddesine göre Avusturya, ABD’den iade talebi ve üçüncü bir ülkeden tutuklama emri alırsa, hangi ülkeye teslim edileceğine yürütme makamı yani Avusturya hükümeti karar veriyor.

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