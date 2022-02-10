ABD’ye gıda ihracatı 1 milyar doları aştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Milyonluk tabloya kalemle göz çizdiMilyonluk tabloya kalemle göz çizdi!#RUSYA
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Farkında olmadan büyük ödülü kazandı Devreye dedektifler girdi...Farkında olmadan büyük ödülü kazandı! Devreye dedektifler girdi...#Las Vegas
Tesladan flaş adım Türkiye operasyonu için yeni iş ilanıTesla'dan flaş adım! Türkiye operasyonu için yeni iş ilanı#Tesla
Trafik durdu Sonu görünmüyorTrafik durdu! Sonu görünmüyor#Kar
Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı Türkiyede ilk kez...Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı! Türkiye'de ilk kez...#Gaziantep
Beşiktaşta avukata silahlı saldırı Abla bakar mısın deyip ateş açtıBeşiktaş'ta avukata silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' deyip ateş açtı#Beşiktaş
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Ufacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmiştiUfacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmişti#Anna Nicole Smith
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD’ye gıda ihracatı 1 milyar doları aştı

#ABD#Gıda İhracatı#Ekonomianasayfa
ABD’ye gıda ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan gıda ihracatı, 2022 yılının ocak ayında yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan, 120 milyon dolara çıkarken, dünyanın Türkiye’den gıda talebi 2021 yılında yüzde 35’lik artışla 810 milyon dolardan, 1 milyar 94 milyon dolara yükseldi. ABD’ye gıda ihracatı ilk kez 1 milyar doları aştı.

Haberin Devamı

ABD, Türkiye’den gıda ithal eden ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alırken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ABD’de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı yapmak amacıyla sürdürdüğü TURQUALITY projesi ve ABD’de katıldığı fuarlar sayesinde, Türkiye’den ABD’ye gıda ihracatının artışını domine ediyor.

Türk lezzetlerinin dünyada daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır TURQUALITY projesi yürüttüklerini, bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, EİB’den ABD’ye yapılan gıda ihracatının 2021 yılında yüzde 23’lük artışla 267 milyon dolardan 330 milyon dolara ilerlediğini aktardı. Celep, “2021 yılında Türkiye’den ABD’ye yapılan 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihracatının yüzde 30’unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak... Yarı otomatik ofsayt teknolojisi ilk kez denendiFIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak... Yarı otomatik ofsayt teknolojisi ilk kez denendiHaberi Görüntüle

ABD pazarında konumlarını iki kat büyütecek, gıda ihracatını 2 milyar dolara çıkaracak potansiyel gördüklerini anlatan Celep, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York’taki Fancy Food Fuarı’na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye’nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Las Vegas’ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı’na katılım sağladık” diye konuştu.

Türk gıda sektörünün, ABD’ye ihracatta 2022 yılına parlak bir giriş yaptığına işaret eden Celep, “Ocak ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan 120 milyon dolara çıktı. Küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyonlara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin; yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ekonomide yeni paket cumartesi günü açıklanacak Altın evden böyle çıkacak...Ekonomide yeni paket cumartesi günü açıklanacak! Altın evden böyle çıkacak...Haberi Görüntüle

ABD, 2021 yılında Türkiye’den yüzlerce çeşit gıda ürünü talep ederken, zirvede 120 milyon dolarlık tutarla sakızlı şekerler yer aldı. Elma suyu ihracatı Türkiye’ye 80 milyon dolar kazandırırken, mısır taneleri 79 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Kuru kayısı, kuru incir, zeytinyağı, deniz levreği, bitkisel yağlar, meyve sebze mamulleri, baharatlar ABD’ye ihracatta öne çıkan diğer gıda ürünleri oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Gıda İhracatı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT