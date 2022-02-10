ABD’ye gıda ihracatı 1 milyar doları aştı

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ABD, Türkiye’den gıda ithal eden ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alırken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ABD’de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı yapmak amacıyla sürdürdüğü TURQUALITY projesi ve ABD’de katıldığı fuarlar sayesinde, Türkiye’den ABD’ye gıda ihracatının artışını domine ediyor.

Türk lezzetlerinin dünyada daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır TURQUALITY projesi yürüttüklerini, bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, EİB’den ABD’ye yapılan gıda ihracatının 2021 yılında yüzde 23’lük artışla 267 milyon dolardan 330 milyon dolara ilerlediğini aktardı. Celep, “2021 yılında Türkiye’den ABD’ye yapılan 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihracatının yüzde 30’unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi” dedi.

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ABD pazarında konumlarını iki kat büyütecek, gıda ihracatını 2 milyar dolara çıkaracak potansiyel gördüklerini anlatan Celep, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York’taki Fancy Food Fuarı’na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye’nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Las Vegas’ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı’na katılım sağladık” diye konuştu.

Türk gıda sektörünün, ABD’ye ihracatta 2022 yılına parlak bir giriş yaptığına işaret eden Celep, “Ocak ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan 120 milyon dolara çıktı. Küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyonlara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin; yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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ABD, 2021 yılında Türkiye’den yüzlerce çeşit gıda ürünü talep ederken, zirvede 120 milyon dolarlık tutarla sakızlı şekerler yer aldı. Elma suyu ihracatı Türkiye’ye 80 milyon dolar kazandırırken, mısır taneleri 79 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Kuru kayısı, kuru incir, zeytinyağı, deniz levreği, bitkisel yağlar, meyve sebze mamulleri, baharatlar ABD’ye ihracatta öne çıkan diğer gıda ürünleri oldu.