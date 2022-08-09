Abdülhamid Han sondaj gemisinin 5 yıllık hikâyesi

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6 NİSAN 2017: SONDAJ GEMİSİ ALIYORUZ

“Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz’de 2 tane, Karadeniz’de 2 tane her yıl kuyu kazacağız.”

6 HAZİRAN 2017: ÖNEMLİ ADIMLAR

“Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız.”

9 TEMMUZ 2017: KARADENİZ'E EĞİLMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.”

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28 TEMMUZ 2017: SONDAJ FAALİYETLERİNİ KENDİMİZ YAPACAĞIZ

“Envanterimizde oluşan bu iki geminin yanında son çeyrekte Türkiye’nin müzakereleri bitti, satın alma süreçlerinden sona geldi. İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız”

10 AĞUSTOS 2017: GEMİLERİMİZLE BİZ DE ARTIK OLACAĞIZ

“Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız”

11 EKİM 2017: İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPACAĞIZ

“Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018’de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım.”

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1 KASIM 2017: SONDAJ ÇALIŞMALARI SON SÜRAT

“Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz’de artık kuyularımızı, sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek Türkiye petrolleri var. Bugüne kadar bu iktidar döneminde neye ihtiyacımız varsa, neyi hak ediyorsak Cumhurbaşkanımız liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz”

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU

20 Kasım 2017’de gerçekleştirilen 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de ayrı ayrı sondajlarla petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye aldıklarını açıklamıştı.

14 Aralık’ta gerçekleştirilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri’nde ise şu konuya dikkat çekmişti: “Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimizle hem Akdeniz hem Karadeniz’de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Bütün dünyaya sesleniyorum: ‘Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye’nin sahip olduğu Türk Bayrağı’nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız.”

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31 MAYIS 2018: FATİH AKDENİZ'E UĞURLANDI

“Teknolojik altyapı iş güvenliği ve ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız özellikle de Akdeniz ve Karadeniz’de de çok daha fazla hissedilecek”

'TÜRKİYE SEVİNÇLİ HABERLER DUYACAK'

Katıldığı çeşitli televizyon programlarında müjdenin ayak sesleri duyuluyordu. Albayrak, yerli ve milli duruşla, bilimsel olarak doğru yol haritasıyla neticeye ulaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurguluyordu. Albayrak, "Ben çok net söylüyorum. 2020’li yılların Türkiye’sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol doğalgaz; denizde ve karada petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.”

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İLK KEŞİF...

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Tarihler 21 Ağustos’u 2020’yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar ilk neticesini verdi. Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu, 2023’te Karadeniz gazının milletin kullanımına açılacağını söyledi.

VE ABDÜLHAMİD HAN YOLCULUĞU BAŞLADI

Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, ilk görev yerine uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" dedi.