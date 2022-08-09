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Abdülhamid Han sefere çıktı: Birkaç ay içinde güzel haberleri alabiliriz

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#Şenay Yalçın#Abdülhamid Han#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 15:37

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru yol almaya başladı. Akdeniz'de doğal gaz arayacak olan gemiye ilişkin Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Şenay Yalçın önemli bilgiler verdi. Yalçın "Fazla değil birkaç ay içerisinde güzel haberleri alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Türkiye'nin derin denizlerde kısa sürede elde ettiği başarı dünyanın gündeminde. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin yanında çeşitli kuyularda sondajlar devam ediyor.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dünyada sadece 5 tane olan ve üstün teknolojik özelliklere sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mavi Vatan, Akdeniz'e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han'ın Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında sondaja başlayacağını söyledi.

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Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Şenay Yalçın "Cumhurbaşkanı ifadesiyle Gazipaşa'nın 55-60 kilometre güneyinde Mavi Vatan sınırları içinde Yörükler 1'de sondaja başlayacak. Bu yerin seçilmesi tesadüf değil. Bu alanlarda gerek Barbaros Hayrettin Paşa gerekse Oruç Reis sismik araştırmalar yapmıştı" dedi.

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Yalçın sondaja ilişkin olarak "Fazla değil birkaç ay içerisinde güzel haberleri alabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini de kullandı.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Gerçekten bu tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha önceden de Batı Karadeniz'deki keşifler için benzer törenler yapılmış, güzel sonuçlar almıştık. Dünyada sayılı teknolojiye sahip birkaç gemiden bir tanesi Abdülhamid Han görev yerine uğurlanıyor. Girit açığı, Kıbrıs derken Cumhurbaşkanı ifadesiyle Gazipaşa'nın 55-60 kilometre güneyinde Mavi Vatan sınırları içinde Yörükler 1'de sondaja başlayacak. Bu yerin seçilmesi tesadüf değil. Bu alanlarda gerek Barbaros Hayrettin Paşa gerekse Oruç Reis sismik araştırmalar yapmıştı.

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"UMUTLU BÖLGELERDE SONDAJ YAPILACAK"

Antalya'da Gazipaşa'yı dikkate alacak olursak 4-5-6 numaralı parsellerin olduğu yerleri gösteriyor malum bölgesi. Akdeniz'de 235 bin metrekarelik münhasır ekonomik bölgeye sahibiz. 3600 metre kadar deniz tabanına olan yeri düşünün ve sonrasında da devamı var. 13 bin metreye kadar da sondaj yapabilme özelliği var. Bu geminin başka özelliği de basınç kontrollü sondaj yapabilme özelliğine sahip. Çift kuleye sahip bir gemi. Daha önce biliyorsunuz 2021 Nisan'ında Enerji Bakanımız açıklamada bulunmuştu. Doğu Akdeniz'den de müjdeli haberleri yakında alma umudumuz var demişti. Umutlu olan bölgelerde sondaj yapıp kuvvetli veriler ışığında sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz.

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"GÜZEL HABERLER ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir alan. Doğu Akdeniz çok önemli bir bölge. Nitekim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsatları bizim alana da giriyordu. Sondaj yapmaya başladıklarında Türk Deniz Kuvvetleri bunları engelledi. Biz çok umutluyuz. GKRY, İsrail ve Mısır'ın ispatlı olarak keşfettiği 2 trilyon metreküplük gaz var. Türkiye ilave gaz keşif yaptığı zaman bunun tamamının Avrupa'ya sevki Avrupa'nın tek yolu görünüyor. Aksi halde Avrupa Rusya'dan kurtulamayacak. Fazla değil birkaç ay içerisinde güzel haberleri alabileceğimizi düşünüyorum.

"HARİTALAR DAHA ÖNCE ÇIKARILDI"

Daha önce Fatih ve Yavuz sondaj yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa ile Piri Reis haritayı çıkarttı. Bölgedeki veriler, bize ait yapılan çalışmalar sonucu özgür veriler. Başka ülkelerden aldığınız zaman yanlış yönlendirebiliyorlar.

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2017'den sonra zaten bu adımlar atıldı. Dünyanın sayılı filosuna sahip ülkelerden biri Türkiye.

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"TÜRK İNSANININ GAYRETİYLE OLACAK"

Daha önce bu ülkelerde çalışan personeller yabancı ağırlıklıydı. Türkiye bu noktada mesafe kaydetti. Türk insanının gayretiyle olacak.

Daha önce milyar dolarlar harcayarak biz sondaj yaptırdık, sismik araştırma yaptırdık, hiçbirinden sonuç alamadık. Ne zamanki biz kendi imkanlarımızla girdik, sonuç almaya başladık.

Bu hesaplı, kitaplı bir adımdır. Doğalgazın ya da petrolün çıkması muhtemel bölgeye gittiğini ben de söyleyebilirim.

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#Şenay Yalçın#Abdülhamid Han#Gemi

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