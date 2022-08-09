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Abdülhamid Han bugün sefere çıkıyor

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#Abdülhamid Han#Gemi#Hidrokarbon
Abdülhamid Han bugün sefere çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 09:29

Dünyada sayılı bulunan ve Türkiye'nin de 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle sefere çıkacak.

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Türkiye'nin derin denizlerde hidrokarbon araması devam ediyor. Aktif olarak Karadeniz'de birçok sondaj yapıldı ve doğal gaz keşfi gerçekleşmişti.

Yapılan yatırımların karşılığını alan Türkiye yeni gemi yatırımıyla hidrokarbon aramasını sürdürüyor. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, bugün düzenlenecek törenin ardından Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılıp görev yerine intikal edecek.

4 SONDAJ GEMİSİNİN EN GÜÇLÜSÜ

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yükseliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

 

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#Abdülhamid Han#Gemi#Hidrokarbon

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