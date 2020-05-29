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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

ABD'nin petrol stokları arttı

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ABD'nin petrol stokları arttı
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,9 milyon varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,9 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 534,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 5 milyon varil azalmıştı.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 2 hafta üst üste düşüş gösterdikten sonra artmış oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2,1 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 643,8 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 255 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 2,8 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 7,2 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 63 bin varil azaldı ve 3,17 milyon varil oldu.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 16-22 Mayıs'ta ortalama 111 bin varil düşüşle 11,4 milyon varile geriledi.Bu rakam, 22-28 Şubat'ta 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.

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