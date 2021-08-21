ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 405'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı.

Perşembe gününü 66,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,97 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 61,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 63,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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