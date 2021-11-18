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HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

#EIA#ABD Enerji Enformasyon İdaresi#Son Dakika
ABDnin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi.

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PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 83 bin varil artarak 6 milyon 191 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 573 bin varil artarak 3 milyon 626 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6 - 12 Kasım haftasında 100 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 843 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

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