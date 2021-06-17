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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 400 bin varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 466 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 625 milyon 600 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 243 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 108 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 746 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 953 bin varil artarak 3 milyon 884 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Haziran’da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 646 bin varil olarak gerçekleşti.
EIA'nın Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

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