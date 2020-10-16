MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'nin ham petrol stokları azaldı
GeriEkonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 08:40 | Son Güncelleme:

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Abone Olgoogle-news

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon (yüzde 0,8) azalışla 489,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 640,8 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 225,1 milyon varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 447 bin varil azalarak yaklaşık 5,28 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 524 bin varil azalarak 2,13 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Ekim haftasında 509 bin varil azalarak yaklaşık 10,950 milyon varil oldu. EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle