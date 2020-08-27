ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,7 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 507,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 649,5 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,6 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla 239,2 milyon varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 185 bin varil artarak 5,9 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 226 bin varil artarak 3,3 milyon varile yükseldi.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15-21 Ağustos haftasında 103 bin varil artarak yaklaşık 11,2 milyon varil seviyesine yükseldi.



EIA'nın "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.