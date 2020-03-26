ABD'nin ham petrol stokları arttı

Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 239,3 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 660 bin varil azalacağı yönündeydi.



PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 422 bin varil azalışla 6,12 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 528 bin varil düşüşle 3,85 milyon varile geriledi.Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi de günlük ortalama 119 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 14-20 Mart haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.



ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi ilk olarak 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.



EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil olacağı tahmini yer alıyor.