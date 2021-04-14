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Ekonomi
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

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ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

ABD’nin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilen Bernie Madoff’un cezaevinde hayatını kaybettiği açıklandı. Dünyanın en büyük ponzi saadet zinciri şebekesini kuran ve yaklaşık 17,5 milyar dolarlık vurgun yapan Bernie Madoff'un, 82 yaşında öldüğü belirtildi.

Bernie Madoff 82 yaşında hapishanede vefat etti. The Associated Press'in aktardığı kaynaklara göre, ABD’nin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilen Bernie Madoff Çarşamba sabahı Federal Tıp Merkezi'nde doğal nedenlerden öldü. 

Madoff, on yıl boyunca 136 ülkede 37.000 kişiyi dolandırmıştı. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti.

Geçtiğimiz yıl, avukatları Covid-19 salgını nedeniyle 82 yaşındaki Madoff'u hapisten çıkarmak için dava açmış, talep reddedilmişti. Bernie Madoff'un son dönemde böbrek rahatsızlığı ve diğer kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olduğu belirtilmişti.

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ABDnin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti

KENDİNİ ÖLDÜRENLER OLDU

2008'de tutuklanmadan önce 64,8 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptı. Kurbanlarından bazıları her şeyini kaybetti ve Madoff yüzünden kendini öldürenler oldu. Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff’un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.

Davasındaki yargıç, olayı tarihteki en korkunç mali suçlardan biri olarak nitelendirdi. Finansal uzmanların, biri 1999 yılının başında Madoff'un Ponzi Oyunu yönettiği suçlamasıyla SEC'e yazılan bir mektup olmak üzere, son 10 yılda Madoff'un faaliyetleri hakkında sık sık kaygılarını dile getirdiği, ancak SEC'in, yaptığı yolsuzluk ortaya çıkıncaya kadar Madoff'un yatırımlarına ilişkin rutin bir inceleme yapmadığı da belirlenmişti.

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Madoff'un oğullarından Mark tutuklanmasından iki yıl sonra Manhattan'daki dairesinde kendini astı ve diğeri Andrew 2014 yılında lenfomadan öldü. 

Karısı Ruth, tutuklanmasının ardından Greenwich, Connecticut'a taşındı. Başlangıçta ev hapsine alındı. Madoff, 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Madoff sadece finansörleri ve federal düzenleyicileri değil, aynı zamanda milyonlar kazanmaya söz verdiği zengin ve ünlüleri de dolandırdı. 

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MÜŞTERİLERİ ARASINDA ÜNLÜLER DE VARDI

Müşterileri arasında Steven Spielberg, aktör Kevin Bacon, eski New York Mets sahibi Fred Wilpon ve Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Weise yer alıyordu. 

Madoff hapishanede yasal olarak başladığında ısrar etti, ancak Körfez Savaşı'nın piyasanın durmasına neden olduktan sonra 1990'ların başında dolandırıcılık yapmaya başladığını söyledi.  

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2008'deki finansal çöküşe kadar sorunsuz bir şekilde devam etti.  Sonrasında oğulları Mark ve Andrew'a her şeyin yalan olduğunu açıkladı. 

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