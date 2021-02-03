ABD'nin en büyüğüydü! Yıllar sonra ilk...

Enerji fiyatları düştükçe firma 22.4 milyar dolar kaybetti. Ekonomik kriz, şirketi işgücünde ve yatırım planlarında önemli kesintiler yapmaya zorladı. Exxon, odağını daha iklim dostu teknolojiye genişleteceğini de söyledi.

Firmanın zaten kendi operasyonlarında yaygın olarak kullandığı bir strateji olan karbon emisyonlarını yakalamayı kullanarak kirliliği azaltmaya odaklanan yeni bir iş başlattığını söyledi.

Firma ayrıca önümüzdeki dört yıl içinde "daha düşük emisyon çözümlerine" 3 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Exxon CEO'su Darren Woods, "Geçen yıl açıkça görülmemiş bir olaydı. Sektörde ve şirketimizde dramatik eylemi zorlayan bir şeydi" dedi.

PETROL KRİZİ

2013 gibi yakın bir tarihte Amerika'nın en değerli halka açık şirketi olan Exxon, 2019'da 14 milyar doların üzerinde tam yıllık kar bildirdi.

Ancak geçen yıl Covid-19 krizinin neden olduğu enerji talebi ve fiyatlarındaki düşüş, firmanın gelirinin yüzde 30'dan fazla düşüşle 181,5 milyar dolara kadar çekti.

'KÖTÜ UZUN VADELİ PLANLAMA'

Exxon'un finansal zorlukları benzersiz değil. Rakipler BP ve Chevron da yıllık kayıplar bildirdi.

Ancak son yıllarda hisse fiyatlarının düştüğünü gören Exxon, iklim değişikliğinin neden olduğu baskılara uyum sağlamada diğer petrol ve gaz şirketlerinin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.