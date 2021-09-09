ABD'nin devinden satın alma hamlesi! Japon merkezli şirket için 2.7 milyar dolar ödeyecek

Japonya merkezli finansal teknoloji girişimi olan Paidy, ABD'de kurulan PayPal tarafından satın alınacak. PayPal tarafından paylaşılan bilgiye göre satın alma işlemi için 2,7 milyar dolar ödenecek.

Satın alma anlaşmasının 2021'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. PayPal satın alacağı 143 milyon dolar yatırım alan Paidy'nin eski yatırımcılarından biri.

BUGÜNE KADAR 400 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Değerlemesi 1,2 milyar dolar olarak açıklanan Paidy geçtiğimiz martta 120 milyon dolar yatırım almış ve bugüne kadar yatırımları toplam 400 milyon doları bulmuştu.

Japonya'nın unicornlarından olan Paidy, 2018 yılında Lee Smith ve Russell Cummer tarafından kuruldu. Devralmanın ardından, Japonya merkezli şirket, Paidy'nin başkanı ve CEO'su Riku Sugie ve kurucu ve yönetim kurulu başkanı Russell Cummer, pozisyonlarını korurken, mevcut işini yürütmeye ve markayı sürdürmeye devam edecek. Uygulamanın şu anda 6 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var.

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