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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 18:03,Son Güncelleme:

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 azaldı

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ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 azaldı
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ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 azalarak 104,2 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020'nin ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daralarak 104,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 103 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi de 109,8 milyar dolardan 104,3 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

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