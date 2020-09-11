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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'u ilk kez bir kadın yönetecek

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ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'u ilk kez bir kadın yönetecek
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Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Michael Corbat'ın Şubat 2021'de emekliliğe ayrılmasının ardından görevi devralacak Jane Fraser bankanın ilk kadın üst yöneticisi olacak.

Citigroup'tan yapılan açıklamada, Corbat'ın 8 yıldır sürdürdüğü üst yöneticilik görevinden Şubat 2021'de emekli olmayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda bankanın küresel tüketici bankacılığı biriminin yönetiminde olan Jane Fraser'ın Citigroup'un yeni üst yöneticisi olarak seçildiği bildirildi.

Bankanın ilk kadın üst yöneticisi olacak Fraser'ın 16 yıldır Citigroup bünyesinde çalıştığı ve Corbat'ın emekli olmasının ardından görevi devralacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corbat, bankanın finansal performansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi 8 yıllık süreçte istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Corbat, Fraser ile uzun yıllar çalıştığını ve kendisinden sonra görevi devralacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek "Liderliği, deneyimi ve değerleriyle olağanüstü bir CEO olacağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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