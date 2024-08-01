ABD’nin 70 büyük alıcısı İstanbul’a geliyor

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Hazır giyim ihracatı ilk altı ayda yaşadığı yıllık yüzde 12.8’lik düşüşü yılın son aylarına doğru toparlama çabasında. Ocak-haziran döneminde ihracatın 8.7 milyar dolarla sınırlı kalmasında küresel resesyon ve finansman maliyetlerinin önemli etkisi olduğu belirtiliyor. Sektör ihracatta en önemli silahlarından olan fuar tarafında da markalaşmayı ve el güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedefle başlatılan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), altıncı kez kapılarını açmak için gün sayıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından 7-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) düzenlenecek IFCO’yu, 10 bini yabancı 25 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan fuarla ilgili beklentilerini Hürriyet’e anlattı. IFCO’nun Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu ve aynı zamanda alanında Avrupa’nın en büyüğü olduğunu söyleyen Paşahan, “Bu fuarın 30 yıllık hikâyesi var. Geçtiğimiz şubatta düzenlenen fuar katılım olarak Avrupa’nın en büyüğü oldu. Ben hep söylüyorum, bu fuara beş yıl verilsin. Şimdiden kendini gösterdi, 2026’da dünyada kimse Las Vegas’a hazır giyim fuarına gitmekten bahsetmeyecek” dedi.

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2 BİN KİŞİYE OTEL REZERVASYONU

Açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından yapılacak IFCO için ağustos ayı olmasına rağmen tüm dünyadan talep aldıklarını belirten Paşahan, bugüne kadar Türkiye’ye gelmeyen alıcıların da bu kez ilgili olduğunun altını çizdi. “Katılımcı firmalar AB ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce firmanın satın alma heyetleri ile bir araya gelecek. IFCO’da yaratacağımız sinerjinin önümüzdeki aylarda hazır giyim ihracatımıza da pozitif yansımaları olacağına inanıyoruz” diyen Paşahan, 100 ülkeden katılımcı beklediklerini belirtti. Fuara 15 gün kala 2 bin katılımcının otel rezervasyonu yaptırdığını vurgulayan Paşahan, şu bilgileri verdi:

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“Amerika’dan 70 şirket geliyor. İçlerinde altı-yedisi çok büyük şirketler. Onları hangi üreticilerle görüştüreceğimizi biliyorlar. Ciroları 500 milyon doların üzerinde olan firmalar, fiyat dezavantajına rağmen Türkiye’deki üretim gücüyle yakından ilgileniyorlar. Bunların dışında 25’e yakın Türk tasarımcıyı alım gruplarıyla eşleştiriyoruz. Ayrıca 100’e yakın özel müşteri için de ikili görüşmeler ayarlandı. Büyük alım grupları Türkiye’den gitti deniliyor. Kimse gitmedi. Fiyat dengesi kurulduğunda hepsi alımlarını yeniden artıracak.”

Paşahan, “Bu fuarların satışa katkısı ne” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şubattaki fuara katılan yerli firmaların yüzde 75’i tekrar burada. Bu demektir ki herkes bir katkı görüyor. Bu fuardaki görüşmeler alıma dönüşüyor. Ülkemizi gerçek anlamda tanıtan bir fuara imza attık.”