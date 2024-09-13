ABD'lilerin servetleri sürekli artıyor

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Fed'in açıkladığı verilere göre, ABD'de hane halkı serveti geçtiğimiz çeyrekte 163.8 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı.

İlk çeyrek sonunda 161 trilyon dolara ulaşan hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net değerindeki artış, büyük ölçüde gayrimenkul varlıklarının değerindeki 1,8 trilyon dolarlık artış ve hisse senedi varlıklarının değerindeki 700 milyar dolarlık kazançtan kaynaklandı.

Aynı zamanda hane halkı borcu, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek hız olan yıllık %3,2 oranında arttı. Rapora göre, banka bakiyeleri ile para piyasası fonları ve döviz varlıklarının toplamı Mart sonundaki 18,51 trilyon $'dan Haziran sonunda 18,44 trilyon $'a gerileyerek, eldeki nakit miktarı da mütevazı bir düşüş gösterdi.

Borsa ikinci çeyreği rekora yakın seviyelerde tamamlarken, gösterge S&P 500 endeksi yeniden yatırılan temettüler dahil toplam %4,3 getiri sağladı. Rapor ayrıca işletme borçlarının yıllık %3,8 oranında artarak ilk çeyrekteki %4'lük oranın biraz altında kaldığını gösterdi.