Son dakika haber....ABD'li zenginlerle ilgili flaş iddia

ABD’de dünyaca ünlü milyarderlerin bazı yıllar hiç gelir vergisi ödemediği, bazı yıllar ise çok düşük gelir vergisi ödediği öne sürüldü. Merkezi New York’ta bulunan ProPublica adlı araştırmacı gazetecilik platformunun internet sitesi, dünyaca ünlü milyarderlerin gelir vergisi bildirimlerine ulaşıldığını bildirdi.

Siteden yapılan açıklamada Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 2007 ve 2011 yıllarında, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın ise 2018 yılında hiç gelir vergisi ödemediği iddia edildi. Açıklamada, Forbes 2021'in en zenginleri listesinde 59 milyar dolarlık serveti ile 20. sırada yer alan Eski New York Valisi ve Bloomberg Üst Yöneticisi Michael Bloomberg’in de benzer şekilde son yıllarda gelir vergisi ödemediği öne sürüldü.

Icahn Capital Management’ın kurucusu ve 14,9 milyar dolarlık servetiyle Forbes 2021 zenginler listesinde 124. sırada yer alan Carl Icahn’ın iki yıl, Macar asıllı Amerikalı yatırımcı ve Açık Toplum Vakıflarının Kurucusu George Soros’un ise üç yıl boyunca gelir vergisi ödemediği iddia edildi.

Açıklamada Forbes 2021 en zenginler listesinde 6. sırada yer alan Warren Buffet’ın 2014-2018'de servetinin 24,3 milyar dolar seviyesinde artmış olmasına rağmen, toplam 125 milyon dolarlık gelir beyan ederek sadece 23,7 milyon dolar vergi ödediği öne sürüldü.

ProPublica’nın açıklamasında, Amazon Kurucusu ve Üst Yöneticisi ve dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos’un 2014-2018'de servet artışının 99

milyar dolar olmasına rağmen, Bezos’un 4,2 milyar dolar gelir bildiriminde bulunarak, sadece 973 milyon dolar gelir vergisi ödediği iddia edildi.

Konuya ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Jesse Eisinger, “Bir multi milyarder olmanız halinde (vergiyi) sıfıra indirebiliyor olmanız karşısında oldukça şaşırdık. Ultra zengin insanlar, sistemi tamamen yasal bir şekilde bypass edebiliyor.” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, gizli bilgilerin herhangi bir şekilde yetkisiz ifşasının yasadışı olduğu kaydedildi.

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