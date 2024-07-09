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ABD’li ünlü yatırımcıdan Türkiye’yi takip planı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Jim Rogers#Türkiye
ABD’li ünlü yatırımcıdan Türkiye’yi takip planı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

ABD’li ‘yatırım gurusu’ olarak tanınan finans uzmanı Jim Rogers, Türkiye’nin ekonomi politikalarını değiştirdiğini ve birçok uluslararası yatırımcının bunu izlediğini belirterek, “Yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa çok iyi bir yatırım olacaktır” dedi.

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Rogers, hayatının farklı dönemlerinde birkaç kez Türk varlıklarına yatırım yaptığını, ancak şu anda herhangi bir Türk varlığında yatırımı olmadığını anlattı. Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını ifade eden Rogers, şöyle devam etti:

‘TEKRAR BAŞLAMAM GEREKİYOR’

“Ancak belki de yeniden (Türk varlıklarına yatırım) başlamam gerekiyor. Türkiye’nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye’nin ne yaptığını izliyor şu anda. Yatırımcılar düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istiyor. Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı.”

 
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#ABD#Jim Rogers#Türkiye

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