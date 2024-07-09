ABD’li ünlü yatırımcıdan Türkiye’yi takip planı

Haberin Devamı

Rogers, hayatının farklı dönemlerinde birkaç kez Türk varlıklarına yatırım yaptığını, ancak şu anda herhangi bir Türk varlığında yatırımı olmadığını anlattı. Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını ifade eden Rogers, şöyle devam etti:

‘TEKRAR BAŞLAMAM GEREKİYOR’

“Ancak belki de yeniden (Türk varlıklarına yatırım) başlamam gerekiyor. Türkiye’nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye’nin ne yaptığını izliyor şu anda. Yatırımcılar düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istiyor. Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı.”