ABD'li teknoloji devinden korkutan açıklama! Çip sıkıntısı 2 yıl daha sürebilir 

ABD teknoloji devi IBM'in Başkanı Jim Whitehurst BBC'ye, çip sıkıntısının normale dönebilmesi için "birkaç yıl" geçebileceğini söyledi. Pek çok firma, pandeminin tetiklediği çip sıkıntısından dolayı üretimde gecikmeler yaşadı, kimi fabrikalarını geçici olarak kapadığını duyurdu.

Tüketiciler evde sıkışıp kalırken TV'ler, telefonlar ve oyun konsollarına olan talebin artmasıyla çip sıkıntısı daha da arttı. Whitehurst "Açıkçası, çip kıtlığını tüm yönleriyle hafifletmek için çevrimiçi olarak yeterli kapasiteye ulaşmadan önce birkaç yıl gerekiyor" dedi. Whitehurst, firmanın tüketici talebini karşılamak için alternatif yollara bakması gerektiğini ekledi.

Whitehurst, "Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde daha fazla çevrimiçi kapasiteye sahip olabilmek için, belirli türdeki bilgisayar teknolojilerinin ömrünü uzatmaya, yeniden kullanmaya ve tesislere yatırımı hızlandırmaya bakmamız gerekecek" dedi.

TÜM KESİMLER ÇİP KITLIĞINA ÇÖZÜM ARIYOR

Cisco'nun patronu Chuck Robbins, Nisan ayında BBC'ye, çip kıtlığının en az altı ay daha süreceğine inandığını söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da çip kıtlığını uzun vadeli bir sorun olarak görüyor ve geçen ay iş dünyasının liderleriyle Beyaz Saray zirvesinde ülkeyi bilgisayar çiplerinde dünya lideri yapmaya çağırdı.

Çin ile ticaret ve teknoloji savaşının ortasında olan Beyaz Saray, bunun "birinci ve acil bir öncelik" olduğunu söyledi. ABD merkezli Semiconductor Industry Association'a göre, küresel üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 75'i Doğu Asya'da bulunuyor. Avrupalı ​​politikacılar da yerel olarak daha fazla çip yapılmasını istiyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 2 NANOMETRELİK ÇİPİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde çipini tanıtan IBM'nin sadece 2 nanometre büyüklüğündeki çipi aynı zamanda türünün ilk örneği. Yarı iletken tasarımında büyük bir buluşa imza atan IBM yeni çipiyle birçok soruna da çözüm üretebilir.

Geleceğin çipi olarak adlandırılan 2nm'lik yeni çip 7nm'lik çiplere göre yüzde 75 daha az enerji tüketiyor ve yüzde 45 daha iyi performans sağlıyor. Bu yeni çiple pil sorununun büyük ölçüde aşılacağı bu nedenle başta akıllı telefonlar olmak üzere cihazların kullanım süresinin uzayacağı belirtiliyor.

Bu çip henüz seri üretime geçmedi yalnızca konsept aşamasında tanıtımı gerçekleştirildi. Az enerji tüketimi nedeniyle dijital dünyanın karbon ayak izi de azalmış olacak. Şirket daha önce hem 7nm hem 5nm'lik çiplerin ilk üreticisi olmuştu. IBM'in 7 nanometrelik çiplerini içeren IBM POWER10 bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

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