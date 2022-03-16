Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Çip krizi için dev yatırım

#İntel#Çip Krizi#Son Dakika
Çip krizi için dev yatırım

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, pandemiyle birlikte başlayan ve küresel anlamda zorluk yaşatan çip kriziyle ilgili adım atıyor. Dev şirket Almanya'da 17 milyar avroluk bir çip fabrikası kuracak.

Haberin Devamı

ABD'li dev şirket Intel çip krizini dünyada aşmak için adım attı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar euroluk yatırım planının detaylarını paylaşan çip üreticisi Almanya'da 17 milyar euroluk bir çip fabrikası kuracak.

Gözden Kaçmasın

Kritik gün geldi çattı Rusya temerrüde düşecek miKritik gün geldi çattı! Rusya temerrüde düşecek mi?Haberi Görüntüle

10 YILDA 80 MİLYAR EURO HEDEFLİYOR

Şirket, eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euroluk kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Intel, yatırım yapacağı diğer ülkeleri de paylaştı.

Çip krizi için dev yatırım

Şirket küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'nın yanı sıra İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisi için de toplam 16 milyar euro harcayacak.

Haberin Devamı

GELECEK YIL BAŞLANACAK

Söz konusu fabrika Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak. Gelecek yılın ilk yarısında başlanacak çip fabrikasında üretime ise 2027 sonunda başlanacağı öngörülüyor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Lavrovdan müzakerelere yönelik uzlaşma için umut var açıklamasıUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Lavrov'dan müzakerelere yönelik 'uzlaşma için umut var' açıklamasıHaberi Görüntüle

Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İntel#Çip Krizi#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna