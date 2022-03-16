Çip krizi için dev yatırım

Haberin Devamı

ABD'li dev şirket Intel çip krizini dünyada aşmak için adım attı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar euroluk yatırım planının detaylarını paylaşan çip üreticisi Almanya'da 17 milyar euroluk bir çip fabrikası kuracak.

10 YILDA 80 MİLYAR EURO HEDEFLİYOR

Şirket, eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euroluk kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Intel, yatırım yapacağı diğer ülkeleri de paylaştı.

Şirket küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'nın yanı sıra İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisi için de toplam 16 milyar euro harcayacak.

Haberin Devamı

GELECEK YIL BAŞLANACAK

Söz konusu fabrika Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak. Gelecek yılın ilk yarısında başlanacak çip fabrikasında üretime ise 2027 sonunda başlanacağı öngörülüyor.

Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.