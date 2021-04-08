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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

ABD'li şirket Japon devini satın almaya hazırlanıyor

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ABD'li şirket Japon devini satın almaya hazırlanıyor

Tokyo merkezli Hitachi Ltd., ABD özel sermaye fonu Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyumla, yan kuruluşu Hitachi Metals Ltd.'yi satmak için görüşme yaptığını açıkladı.

ABD'li Bain Capital öncülüğündeki konsorsiyumun Hitachi Metals'i 8 milyar dolar bedelle satın almaya yakın olduğu bildirildi.

Ağustos ayından bu yana müzakere edilmekte olan satın almanın Hitachi Metals'te yüzde 53 pay alımını içereceği kaydedildi.

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BÜYÜK FİRMALAR YARIŞTA

Kaynaklara göre, Hitachi Metals satış süreci geçen yıl başladığından bu yana, çok sayıda grup ilgi gösterdi.

Japan Times'ın haberine göre Bain Capital-Japan Industrial Partners grubunun yanı sıra, ABD ve Japon yatırım fonları Kohlberg Kravis Roberts & Co. ve Japan Investment Corp. tarafından yönetilen bir başka grup da yarıştaydı. Hitachi Chemical Co. kimyasal birimini 2020 yılında Showa Denko KK'ye sattı.

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Hitachi Metals, koronavirüs salgını nedeniyle zayıf talep nedeniyle satışların% 19,3 düşüşle 541.40 milyar Yen'e düşmesiyle Aralık ayına kadar dokuz ayda 33,94 milyar Yen net zarar etti. 

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