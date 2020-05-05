MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'li perakende devi corona virüse yenildi
GeriEkonomi ABD'li perakende devi corona virüse yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:17,Son Güncelleme:

ABD'li perakende devi corona virüse yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li perakende devi corona virüse yenildi
Abone Olgoogle-news

ABD'li giyim perakendecisi J.Crew Group, koronavirüsün etkileri nedeniyle konkordato başvuru yapmak zorunda kaldı.

Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle