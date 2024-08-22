ABD’li Morgan Stanley’e göre TCMB bu yıl faiz indirmeyecek

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Salı günü faiz kararını açıklayan TCMB, politika faizini yüzde 50’de sabit tutma kararı almıştı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz sabit tutulmuş olmuştu. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, TCMB’nin son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın, ‘yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediğini’ söyledi.

Küçük, politika yapıcıların politika faizini değiştirmemelerine ve ek araçlara ilişkin yeni bir sinyal vermemelerine rağmen ‘şahin bir sürpriz’ yapmayı başardıkları değerlendirmesinde bulundu. Notta, TCMB’nin aylık enflasyon eğiliminin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 1.5’e gerilemeden önce gevşeme adımlarına başlamasının çok olası olmadığının altı çizildi.