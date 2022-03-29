ABD’li iş insanlarına yatırım çağrısı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan ticari ilişkiler heyetinin temaslarında önemli adımlar atıldığı dile getirildi. İki yıl aradan sonra ABD-Türkiye İşadamları Konseyi’nin haziran ayında ABD’de toplanmasına karar verildi. Yeni yatırım alanları ve önceliklere ilişkin talepler, hükümette değerlendirmeye alındı. ABD ziyaretinde yapılan görüşmelerde, Türkiye’de ABD şirketlerinin yaptığı yatırım tutarının 14 milyar dolar olduğuna dikkat çekilirken, ABD’li şirketlerin Türkiye yatırımlarını arttırması talep edildi. İki ülke arasındaki ticaretin hızlanması da yapılan görüşmelerde ele alındı. Buna göre yeni lojistik merkezlerinin kurulması ve var olanların geliştirilmesi görüşüldü. Rusya’dan gelecek Batılı sermayeye, Türkiye’nin ev sahipliği yapmasına da sıcak bakıldığı ifade edildi.

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İŞTE GÖRÜŞMELERDE ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin organizasyonunda siyasiler, işinsanları ve bürokratlardan oluşan heyetin, bir haftalık ABD ziyaretinde önemli konuların yer aldığı, iki ülke arasında bir süreden beri kesintiye uğraşan ilişkilerin yeniden oluşturulması için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, temaslarda şu başlıklar ele alındı:

Heyet, ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri bakanlığı, Ticaret Odası, ABD’li işadamları, medya ve düşünce kuruluşlarında görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, ticari konulardaki diyaloğun kesintisiz sürmesi, yaşanan sorunların çözümü ele alındı.

ABD’li işinsanlarından oluşan bir heyetin Türkiye’ye gelmesi kararlaştırılırken, iki yıldan beri yapılmayan, Türk-ABD İşadamları Konseyi toplantısının haziranda ABD’de yapılmasına karar verildi.

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DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Öncelik yatırımlar değerlendirilirken, yeni endüstri alanları, dijital teknolojilere ilişkin yeni yatırım alanları, sektörel dönüşümün sağlanması ele alındı.

Ticaretin daha hızlı yapılması için yeni lojistik merkezlerin kurulması ve var olan ticaret merkezlerinin geliştirilmesi görüşüldü.

Enerji yatırımları da önemli bir başlık olarak ele alındı.

ABD’li işadamları, para politikasında istikrarın yatırımlar için önemli olduğunu, öngörülebilir hukuk ve mevzuat sisteminin şart olduğunu dile getirdi.

ENERJİ ALANI

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Türkiye’nin ABD’den aldığı sıvılaştırılmış doğalgazın Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 8’ini karşıladığı değerlendirilirken, enerji çeşitliliği konusuna vurgu yapıldı.

Bu bağlamda, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda işbirliği de gündeme geldi.

ABD şirketlerinin Türkiye yatırımlarının 14 milyar dolar olduğu, AB ülkelerinin Türkiye yatırımın 150 milyar doları aştığı, Amerikan şirketlerinin Türkiye yatırımlarını attırması talep edildi.

Toplantılarda yapılan bazı siyasi değerlendirmelerde, Türkiye’nin S-400 tercihinin eleştirildiği öğrenildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırının, Türkiye’nin bu konudaki tutumunu kolaylaştıracağına ilişkin yorumlar yapıldığı dile getirildi.

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Ayrıca, Rusya’dan gelecek batılı sermayeye Türkiye’nin ev sahipliği yapmasına sıcak bakılırken, Rus sermayesinin Türkiye’ye gelmesi konusunda farklı bir tutum sergilendiği görüldü.