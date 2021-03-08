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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

ABD'li dev şirketten 30 milyar dolarlık satış

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ABD'li dev şirketten 30 milyar dolarlık satış

ABD merkezli General Electric (GE), uçak kiralama işlerini AerCap grubuna 30 milyar doların üzerinde bir ücrete satıyor.

ABD merkezli General Electric (GE), uçak leasing (kiralama) işlerini, İrlanda merkezli uçak kiralama şirketi AerCap grubuna 30 milyar doların üzerinde bir ücret ile satmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal’ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bir hafta içinde sonuçlanıp, 15 Mart Pazartesi günü açıklanması beklenen satış anlaşmasıyla, General Electric grubunun şirketi GE Capital Aviation Providers (Gecas) ile AerCap şirketinin birleştirilmesi öngörülüyor.

General Electric’in önceki Yönetim Kurulu Başkanı Jack Welch’in döneminde şirketin ağır borç yükü altına girdiğine dikkat çeken analistler, 2008 küresel finans krizi döneminde, General Electric grubunun GE Capital biriminin büyük ölçüde olumsuz etkilendiğine dikkat çektiler.

General Electric, son beş yılda, bioteknik girişim şirketi Danaher ve şirketin dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes’daki hisselerini toplam 21 milyar dolar karşılığında satın aldı.

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